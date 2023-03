Seinen Vortrag zum Thema „Zukunft der Kontrazeption mit Gestagen-Monopräparaten“ begann Professor Christoph Keck, seines Zeichens Leiter der Medicover Laborgruppe Deutschland, mit einem Blick in die Vergangenheit. Genauer gesagt in das Jahr 1951, in dem Carl Djerassi und Kollegen mit Norethindron (auch als Norethisteron bekannt) das erste synthetische Gestagen herstellten und somit einen Grundstein für die orale hormonelle Verhütung legten. Norethindron zählt heute zu den Gestagenen der 1. Generation. Die Einteilung der Gestagene in Generationen macht Keck zufolge jedoch keinen großen Sinn, es handle sich hierbei um einen Marketingbegriff. Zielführender sei eine Einteilung entsprechend dem chemischen Grundgerüst zum Beispiel in 19-Nortestosteron-, Progesteron- oder Spironolactonderivate.