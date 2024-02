Fentanyl zum Lutschen?

Wer „Lutschtabletten“ liest, der denkt vermutlich zunächst vor allem an Präparate gegen Halsschmerzen – und nicht an hochpotente Opioide in der Behandlung von Durchbruchschmerzen bei Tumorerkrankungen. Es ist also spezielles pharmazeutisches Fachwissen gefragt, wenn zwischen Darreichungsformen wie Sublingual-, Buccal- und Lutschtabletten unterschieden und zur Anwendung bei Durchbruchschmerzen beraten werden muss.