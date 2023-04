Gestörtes Essverhalten bei jedem fünften Kind und Jugendlichen

Damit eine Essstörung diagnostiziert wird, müssten zwar ähnliche Symptome, doch ein höheres Maß an Starrheit, Stress und Beeinträchtigung der Lebensfunktionen vorliegen, erklärte die Gründerin des „The Eating Disorder Center“ in Rockville (Maryland, USA) und Therapeutin Jennifer Rollin jüngst in einem CNN-Interview. Die Schweizerische Gesellschaft für Essstörungen spricht von einer „Essstörung im engeren Sinne“, „wenn übermäßige Beschäftigung mit Nahrung und dem eigenen Körper dazu führt, dass die emotionale, die soziale und die körperliche Integrität verletzt wird“. Wichtig ist, dass nicht jedes gestörte Essverhalten unweigerlich in eine manifeste Essstörung mündet, doch das Risiko besteht.