Verlängerte Austauschregeln noch nicht in Kraft

Alle zurück auf Null: Die in der Pandemie etablierten erleichterten Austauschregeln gelten ab dem heutigen Samstag nicht mehr. Zwar hatte der Bundesrat der Verlängerung bis Ende Juli vergangene Woche zugestimmt, aber das Gesetz ist bislang nicht im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden und somit nicht in Kraft. Es gelten also erstmal die Vorgaben des Rahmenvertrags.