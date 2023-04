Was ändert sich zum 8. April?

Am 22. April 2020 ist die SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung (SARS-CoV-2-AMVV) in Kraft getreten. Sie umfasst weitreichende Änderungen an den Vorschriften des Sozialgesetzbuchs V, des Apothekengesetzes, der Apothekenbetriebsordnung, der Arzneimittelpreisverordnung, des Betäubungsmittelgesetzes und der Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung. Ziel der Verordnung war es, die Versorgung von Patientinnen und Patienten in Quarantäne und häuslicher Isolation zu sichern, aber auch die Kontakte zu minimieren, indem man beispielsweise den Apotheken mehr Beinfreiheit bei der Arzneimittelabgabe gewährte und so zusätzliche Apothekenbesuche ersparte.

Drei Jahre nach dem Inkrafttreten ist Schluss

Die Verordnung sollte größtenteils außer Kraft treten, wenn die vom Bundestag festgestellte epidemische Lage von nationaler Tragweite für beendet erklärt wurde. Letzteres war am 25. November 2021 der Fall, die SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung wurde allerdings gemeinsam mit anderen Corona-Sonderregeln verlängert. Mit Ablauf des 7. April, und damit fast drei Jahre nach ihrem Inkrafttreten, ist aber endgültig Schluss.

Manches wurde zwischenzeitlich in anderen Verordnungen verstetigt, etwa das Botendiensthonorar. Zudem wurden die für die Apotheken in Zeiten der Lieferengpässe so wichtigen gelockerten Austauschregeln kurz vor knapp mit dem Gesetz zur Umstrukturierung der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland noch einmal bis 31. Juli 2023 verlängert. Dazu wurden § 1 Abs. 3 und 4 in eine Übergangsregelung im Sozialgesetzbuch überführt. Eine weitere Übergangsregelung wurde für Regeln zur Abgabe und Abrechnung vom Bund beschaffter antiviraler COVID-19-Arzneimittel geschaffen (§ 421 SGB V).