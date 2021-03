Vereinfachungen für die Versorgung bei Ersatzkassen-Patienten

Während der Pandemie sind viele formale Vorschriften und Vereinbarungen zur Abgabe von Arzneimitteln an GKV-Versicherten ausgesetzt oder es gelten Vereinfachungen. Darum ist der neue Arzneiversorgungsvertrag zwischen dem Verband der Ersatzkassen (vdek) und dem Deutschen Apothekerverband, der am 1. März in Kraft getreten ist, derzeit für den Apothekenalltag nur begrenzt relevant.