Nun ist der Import aber möglich. Laut Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) haben Landesbehörden mittlerweile Importe für mehr als 5 Millionen Tabletten tamoxifenhaltiger Arzneimittel veranlasst, die auch in Deutschland angekommen sind und bis 15. März in den Verkehr gebracht werden sollen. Bis dahin sollen sie auch in der Lauer-Taxe gelistet sein. Doch wie gehen Apotheken mit diesen Importen um? Sollen die Kassen die Kosten für importierte Arzneimittel übernehmen, bedarf dies üblicherweise einer Genehmigung vorab. Allerdings zielt diese Regelung vor allem auf den sogenannten Einzelimport nach § 73 Abs. 3 AMG ab. Und darin liegt tatsächlich auch der Unterschied. Wie ein Sprecher des GKV-Spitzenverbandes auf Nachfrage der DAZ erklärt, müsse grundsätzlich zwischen zwei verschiedenen Arten von Importen unterschieden werden: der vom BMG beschafften Importware mit PZN und den Einzelimporten durch die Apotheken. „Für Erstere gibt es keine Genehmigung. Für Einzelimporte durch die Apotheken gelten die Regelungen der regionalen Lieferverträge. Auf Grundlage dieser Lieferverträge müssen die Krankenkassen die betreffenden Fälle individuell betrachten“, so der Sprecher.