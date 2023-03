Zur Finanzierung der Transaktion wird Shop Apotheke den Angaben zufolge eine Kapitalerhöhung durchführen. Für die Wandlung des gewährten Darlehens sollen etwa 1,2 Millionen neue Aktien an Galenica ausgegeben werden. Darüber hinaus soll Galenica eine Bareinlage in Höhe von rund 29 Millionen Euro an Shop Apotheke erbringen, für die Galenica von Shop Apotheke wiederum rund 400.000 neue Aktien erhält. Die insgesamt 1,6 Millionen neuen Aktien werden an Galenica zu einem Preis von 72 Euro ausgegeben. Damit hätte die Kapitalerhöhung ein Volumen von rund 115,2 Millionen Euro. Nach Durchführung der Kapitalerhöhung soll Galenica mit einem Anteil von etwa 8 Prozent an Shop Apotheke Europe beteiligt sein.

Die Gründung des Joint Ventures und die Durchführung der Kapitalerhöhung werden laut Unternehmensangaben nach der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden vollzogen, die im ersten Halbjahr 2023 erwartet wird.

Mediservice beliefert in der Schweiz vor allem Patienten mit chronischen Erkrankungen mit Arzneimitteln. Neben dem Versand von Medikamenten gegen Rezept bietet das Unternehmen zudem „diverse spezialisierte Serviceleistungen“ an, vermittelt Gesundheitswissen und gibt Tipps für den Alltag mit Medikamenten.

In einer ersten Reaktion kommt die Ankündigung der strategischen Zusammenarbeit offenbar positiv an. Analyst Alexander Thiel von der Investmentbank Jefferies spricht laut dpa von einem „sehr interessanten Schritt“. Er sehe attraktive Möglichkeiten, um „Cross-Selling“ zu betreiben. Damit gemeint sei, mit sich ergänzenden Produkten neue Potenziale zu schaffen.