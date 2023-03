Olaf Heinrich rückt am 1. August 2023 als neuer CEO an die Spitze des niederländischen Arzneimittelversenders Shop Apotheke Europe auf. Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung tritt er damit die Nachfolge von Stefan Feltens an, der sich nach Ablauf seiner vierjährigen Amtszeit am 26. April 2023 zurückziehen wird. Heinrich war rund zwölf Jahre lang im Vorstand des Wettbewerbers DocMorris tätig.