Das Unternehmen soll künftig Redcare Pharmacy heißen – in Anlehnung an die Eigenmarke Redcare. Auf Anfrage bestätigt eine Unternehmenssprecherin, dass Shop Apotheke gegenüber den Kunden jedoch weiterhin unter dem bekannten Namen auftreten will. „Shop Apotheke Europe ist eine funktionale Beschreibung unseres Kerngeschäfts. Die Wahrnehmung unseres Unternehmens ist zurzeit – so suggeriert es der Name – limitiert auf den Versandhandel von Medikamenten, wobei wir heute schon so viel mehr sind als das“, erklärt sie. „Im Herzen sind und bleiben wir auch in Zukunft natürlich eine Apotheke. Der neue Name spiegelt sowohl unseren Care Aspekt als auch die Bandbreite unserer vielseitigen Services als One-Stop-Pharmacy-Plattform wider.“ Zudem reflektiere der neue Name die Internationalisierung – Shop Apotheke ist in sieben Ländern tätig.