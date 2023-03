Mit der lebensfremden Liste und den unzähligen überflüssigen Arztkontakten wären die schlimmsten Belastungen beseitigt – und zugegeben, es geht jetzt nicht mehr darum, Kontakte zu vermeiden und unbedingt mit dem auszukommen, was in der Apotheke vorhanden ist. Doch auch diese weitere Erleichterung hilft derzeit die Lieferengpässe zu bewältigen. Außerdem haben die Apotheken drei Jahre lang bewiesen, dass diese Vorgehensweise für die Krankenkassen wirtschaftlich gut funktioniert. Das hat die Abgeordneten des Bundestages bei der Übergangsregel offenbar überzeugt, aber in den Regierungsentwurf hat es dieser Punkt nicht geschafft. Außerdem enthält der neue Entwurf keinen Ausschluss mehr für Beanstandungen der Krankenkassen beim Arzneimittelaustausch. Damit wird erneut die Tür für die Suche nach formalen Fallstricken bei der Rezeptbelieferung weit geöffnet. Die vielen Lieferengpässe versprechen den Kassen reichlich Möglichkeiten, dass sich die Apotheken irgendwo im Regelungsdickicht verfangen.