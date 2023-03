„Apothekerschaft warnt: Nach Ostern droht ein Versorgungschaos“ – unter diesem Motto hatte die ABDA am gestrigen Dienstag die Hauptstadtjournalisten in die Bundespressekonferenz beziehungsweise vor die Bildschirme geladen. Hintergrund ist das bevorstehende Auslaufen der erleichterten Abgaberegeln der SARS-CoV2-Arzneimittelversorgungsverordnung, die angesichts der aktuellen Lieferengpässe derzeit die Versorgung sichern. Zwar gibt es berechtigte Hoffnung, dass das Chaos zu Ostern in letzter Minute abgewendet wird. Die Ampelkoalition hat einen Änderungsantrag in ein Gesetz eingebracht, das am 31. März den Bundesrat passieren und dann zeitnah in Kraft treten könnte. Der Antrag sieht vor, die erleichterten Austauschregeln aus der SARS-CoV2-Arzneimittelversorgungsverordnung übergangsweise bis zum 31. Juli 2023 zu verlängern.

Damit ist das Problem aber nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben. Das machten ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening und der ABDA-Geschäftsführer Arzneimittel Professor Martin Schulz deutlich. Denn die neuen Austauschregelungen im geplanten „Arzneimittel-Lieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz“ (ALBVVG), die die Coronaregelungen ablösen sollen, sind in den Augen der ABDA „bürokratischer Irrsinn, nicht brauchbar und nicht zielführend“ – zumindest in der Form wie der Referentenentwurf sie derzeit vorsieht.