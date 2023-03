Eigentlich sollte am heutigen Mittwoch das Kabinett den Regierungsentwurf für das Arzneimittel-Lieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz (ALBVVG) beschließen. Das im Dezember vergangenen Jahres als eilig angekündigte Gesetzgebungsprojekt würde damit endlich ins parlamentarische Verfahren starten. Gestern wurde auch ein auf den 18. März datierter „Gesetzentwurf der Bundesregierung“ bekannt, der bereits einige deutliche Änderungen gegenüber dem Referentenentwurf enthält – insbesondere mit Blick auf die erweiterten Austauschmöglichkeiten für Apotheken. Insofern schien es denkbar, dass das Kabinett heute grünes Licht gibt. Doch offensichtlich gibt es noch immer Beratungsbedarf innerhalb der Ampelregierung – diese tut sich derzeit ohnehin bei vielen Themen schwer, eine gemeinsame Linie zu finden. Kurzum: Wie gestern Abend bekannt wurde, konnte eine Ressortabstimmung nicht erzielt werden. Nächster möglicher und angestrebter Termin für den Kabinettsbeschluss ist in einer Woche, also am 5. April. Dasselbe gilt im Übrigen für die große, von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geplante Pflegereform.