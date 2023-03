Beispielsweise gibt es die Photodynamische Therapie (PDT), die insbesondere zur Behandlung von Tumoren und Hautveränderungen eingesetzt wird. Dabei wird ein photosensitiver Wirkstoff injiziert, der dann am gewünschten Wirkort per Laserlicht aktiviert wird. Das funktioniert auf bestimmten Hautarealen genauso wie im Auge oder auch bei der sogenannten vaskulären photodynamischen Therapie (VDT) an eher versteckten Orten wie der Prostata. In dem Fall führt der Behandelnde lichtleitende Fasern von außen in die gewünschten Areale der Prostata ein. In der Regel reichern sich die Wirkstoffe bei der PDT gezielt in verändertem Gewebe an und setzen, induziert durch das Licht, Sauerstoffradikale im Gewebe frei, die die krankhaft veränderten Zellen angreifen und/oder abtöten.