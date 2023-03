Wie kann man das Ihrer Meinung nach beschleunigen?

Ich wäre dafür gewesen, dass man das auch per SMS oder E-Mail übertragen kann. Wir schrauben unsere Datenschutzvorstellungen da zu hoch. Wir denken zu viel an mögliche Fehler und verhindern damit am Ende eine effektive und bedarfsangemessene Versorgung. Wir haben noch nicht die richtige Gewichtung zwischen einer verbesserten Versorgung und dem – durchaus berechtigten – Datenschutz gefunden. Man muss die Dinge ausprobieren – das muss auch nicht immer alles einheitlich und flächendeckend sein. Von vornherein die eierlegende Wollmilchsau erfinden zu wollen, die am Ende nie kommt, ist aus meiner Sicht nicht richtig.