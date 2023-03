DAZ: Herr Lindemann, vor mehr als zehn Jahren hörte man von Ihnen Aussagen wie: „Es muss nicht an jeder Straßenecke eine Apotheke geben“. 2019 strebten sie als Geschäftsführer des Spitzenverbands Fachärzte Deutschlands (SpiFa) eine Kooperation mit DocMorris an. Welche Bedeutung hat die Apotheke vor Ort für Sie heute?

Lindemann: Es geht darum, dass wir in Deutschland in der Lage sein müssen, bedarfsangemessen zu versorgen. Und zwar jeden, egal wo er wohnt. Ob das immer durch eine Apotheke in Sichtweite geschehen muss, das habe ich seinerzeit gewagt zu bezweifeln. Für eine bedarfs-angemessene Versorgung braucht man leistungsfähige Apotheken, die in der Lage sind, alle Menschen in ihrem Einzugsgebiet zu erreichen – auch durch Botendienste. Dass wir da einen Unterschied zwischen Stadt und Land haben, darüber müssen wir uns nicht unterhalten. Wir haben in Berlin zum Beispiel eine hohe Apothekendichte.