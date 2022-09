Im Jahre 2020 haben sich

die Alamannen Apotheke (Tübinger Straße 11, 71099 Holzgerlingen),

(Stromstraße 14, 10551 Berlin) und die Apotheke zum Ritter St. Georg (Lange Reihe 39, 20099 Hamburg)

besonders hervorgetan.

Die Alamannen Apotheke überzeugte durch die fest eingeplante Lernzeit, in der für den oder die PhiP die Möglichkeit bestand, sich während der Arbeitszeit tiefer in relevante Themen einzuarbeiten beziehungsweise wichtige Themen noch einmal zu rekapitulieren. In der Apotheke im Schultheiss Quartier gab es regelmäßige Gespräche unter PhiP aus anderen Partnerapotheken. Hier wurden dann gemeinsam mit einem oder einer Apotheker:in noch einmal die Themen der Selbstmedikation genauer besprochen, sodass man für die Beratung im Handverkauf gewappnet war. Als PhiP fühlte man sich laut BPhD-Mitteilung auch in der Apotheke zum Ritter St. Georg gut aufgehoben, nicht zuletzt, weil es regelmäßig Ausbildungsgespräche gab und hier praktische, aber auch rechtliche Themen ausführlich behandelt wurden.

2021 überzeugten

die Obertor Apotheke (Obertorstraße 41, 73728 Esslingen),

(Juliuspromenade 58, 97070 Würzburg) und die Waage Apotheke (Kurfürstendamm 142, 10709 Berlin).

Während in der Obertor Apotheke wöchentlich Ausbildungsgespräche mit dem oder der PhiP stattfanden und so die einzelnen Themen der Beratung sowie rechtliche Fragestellungen noch einmal vertieft werden konnten, erfreute sich der oder die PhiP in der Röntgen Apotheke über die Möglichkeit, Medikationsanalysen unter Anleitung des Ausbilders oder der Ausbilderin auszuführen und noch einmal im Detail zu besprechen. In der Waage Apotheke gab es für den oder die PhiP regelmäßig Einzelunterricht für die einzelnen Beratungsschwerpunkte, sodass eine hohe Qualität bei der Beratung gewährleistet ist.