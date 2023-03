Für Kund:innen, die mit Fragen oder Sorgen bezüglich Impfungen in die Apotheke kommen, empfehle sich die Kommunikationsstrategie des „motivational interviewing“ (Motivierende Gesprächsführung). Der Einstieg gelinge hierbei über offene Fragen wie „Was denken Sie über Impfungen?“ und aufmerksames Zuhören. So ließen sich Sorgen, aber auch Falschinformationen und Missverständnisse der Kunden herausfinden. Durch das Benennen sogenannter „common grounds“, also geteilter Ansichten und das Bestätigen von richtigen Inhalten/Argumenten, die die Kund:innen vorgebracht haben, lasse sich eine Vertrauensbasis schaffen. Auf Grundlage dieser können dann Bedenken und falsche Vorstellungen gemeinsam reflektiert und ggf. richtiggestellt werden. Eine mögliche Relexionsstrategie sei das Wiederholen, der von den Kunden genannten Sorgen. Etwa: Sie vermuten also, dass bei der Produktion von Coronaimpfstoffen Mikrochips in die Ampullen gegeben werden, ohne dass dies in der Qualitätsprüfung auffällt?

Eine Impfempfehlung wirksam aussprechen

Möchten Apotheker:innen eine direkte Impfempfehlung aussprechen, so können sie deren Wirkkraft durch eine geschickte Einbettung verstärken. Beispielweise könne damit begonnen werden, den wissenschaftlichen Konsens für die empfohlene Impfung zu betonen, anschließend eine persönliche Empfehlung für die beratene Person ausgesprochen und in einem dritten Teil die positive Auswirkung auf die Gesellschaft hervorgehoben werden.

Wirksam seien in der Impfberatung jedoch nicht nur die direkten Empfehlungen, sondern auch das Hinweisen der Kund:innen darauf, dass ihnen in verschiedenen Medien und Quellen Fehlinformationen begegnen können. Solcherlei Hinweise wirkten wie eine „psychologische Impfung“ gegen Fake News, so Schmid.

Impfen als Thema auf der Homepage, Flyern, etc.

Nicht nur im persönlichen Gespräch, auch in online- und Printmedien können Apotheken das Thema Impfungen adressieren. Hierbei können ein paar einfache Regeln beachtet werden. In die Überschrift gehöre beispielsweise ein Fakt, keine Fehlinformation, auch nicht in negierter Form („Impfungen lösen keine Grippe aus“). Hierbei bestünde das Risiko, dass beim schnellen Überfliegen sich doch die Falschinformation einpräge. Im anschließenden Text solle aber ruhig eine Fehlinformation geschildert, als solche benannt und Hintergründe zu dieser erläutert werden. So könne angegeben werden, warum viele Menschen dieser Information Glauben schenken oder woher sie stamme. Anschließen solle der Text wieder mit Fakten, die die Datenlage richtig darstellen.

Umgang mit beratungsresistenter Kundschaft

Wie aber vorgehen, wenn Kund:innen im Beratungsgespräch laut werden und möglicherweise Verschwörungsmythen in der Offizin erzählen? Auch wenn Sie hiermit Ihr Gegenüber wohl eher nicht überzeugen, ist es dennoch wichtig, die Falschinformation als solche zu benennen und richtigzustellen. Hintergrund hiervon ist, dass in den meisten Beratungssituationen weitere Personen in der Offizin anwesend sein dürften, zu deren Schutz die Offenlegung der Falschinformation erfolgen sollte.