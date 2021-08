Kammer startet Fakten-Blog gegen Fehlinformationen

Der Blog liefert Dossiers zu aktuellen gesundheitspolitischen Themen, zu Neuerungen im Bereich Patientenversorgung und zu aktuellen Gesundheitsthemen. Den Anfang machen Beiträge zu drei Themen: die Einführung des E-Rezepts, Lieferengpässe bei Medikamenten sowie die Beratung für Diabetiker:innen in der Apotheke vor Ort. Die Texte fassen von approbierten Apothekerinnen und Apothekern geprüfte Informationen zusammen und bieten Fakten für Recherchen und Bewertungen von gesundheitspolitischen Entwicklungen, verspricht die Kammer in ihrer Pressemitteilung. Alle Inhalte würden mit seriösen Quellenangaben belegt, sodass auch tiefergehende Nachforschungen unterstützt werden. Tatsächlich gibt es einige Fußnoten und ein Glossar.

Der Kammerblog soll mit dem „profunden Wissen“ von Apothekerinnen punkten – und zwar in den Bereichen pharmazeutische Chemie, Biologie, Technologie, Pharmakologie, Toxikologie und Klinische Pharmazie. Und das in verständlicher Sprache. Die Relevanz der Themen orientiere sich an den Bedürfnissen der Patient:innen, von denen Apotheker:innen bei ihren täglichen Beratungsgesprächen in der Apotheke vor Ort erfahren.