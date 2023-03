Verbale Unverschämtheiten wie „Sie spinnen wohl. Ich will doch nicht die ganze Apotheke kaufen!“ hat jede HV-Kraft in ihrer Laufbahn schon einmal gehört. Eine solche Attacke kann uns gedanklich noch bis in den Feierabend beschäftigen. Dabei gibt es gute Möglichkeiten, souverän mit negativen Kommentaren umzugehen.