Pari bringt zwei Antigen-Schnelltests

Pari erweitert sein Sortiment. Liegt der Fokus zweifellos auf Inhalationsgeräten, Salzlösungen und Inhalationshilfen, will Pari nun auch beim Markt der Antigen-Schnelltests partizipieren. Einer Mitteilung des Unternehmens zufolge will Pari noch im März zwei Schnelltests einführen. Beide können von Apothekenpersonal genutzt werden, einer dürfte sich – so das BfArM die Zulassung erteilt – auch für Laien eignen.

PARI COVID-19-Antigen-Schnelltest „3-in-1“

Beim PARI COVID-19-Antigen-Schnelltest „3-in-1“ können Proben mithilfe des mitgelieferten Tupfers an drei unterschiedlichen Stellen entnommen werden: in der vorderen Nase, dem Rachen oder dem Mund. Der Test eigne sich somit für alle Altersgruppen und mache die Entnahme für geschultes Personal in der Praxis „besonders leicht“. Das Prozedere nach Probenentnahme dürfte vielen Apothekern bekannt sein. Der Tupfer wird in der Extraktionslösung geschwenkt und anschließend einige Tropfen mithilfe einer Pipette auf den Teststreifen gegeben. Das Testergebnis kann nach 15 bis 20 Minuten vom Teststreifen abgelesen werden.

Sensitivität bei 98,48 Prozent

Pari hat eigenen Angaben zufolge den Test mit mehr als 1.000 Patient:innen klinisch geprüft. Die Sensitivität liege bei 98,48 Prozent, die Spezifität gibt Pari mit 100 Prozent an. „Das Paul-Ehrlich-Institut bestätigt die sehr hohe Qualität des Tests“, erklärt Pari. Die Tests gibt es in Gebinden zu 20 Stück, Apotheker finden sie unter der PZN 17263028.