Nach den HIV- und Corona-Selbsttests dürfen Apotheken jetzt auch solche In-vitro-Diagnostika zur Eigenanwendung abgeben, die für den Nachweis von Influenza-Viren bestimmt sind. Der Bundesrat hatte bereits am 12. Mai einer entsprechenden Ergänzung der Anlage der 3 der Medizinprodukte-Abgabeverordnung (MPAV) zugestimmt. Am 26. Mai wurde die Verordnungsänderung im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Sie ist damit am 27. Mai 2023 in Kraft getreten.