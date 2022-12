Allerdings dürfte eine Betrachtung von den Regionen her die derzeitigen Probleme besser zeigen. Denn oft schließt eher die zweite oder dritte Apotheke in einem Ort oder eine Apotheke in einem mehr oder weniger abgelegenen Ortsteil. Daraus entsteht noch nicht unmittelbar eine Versorgungslücke, aber so dünnt die Versorgungslandschaft aus. Der Notdienst wird schwieriger zu organisieren, Botendienstfahrten werden länger. Doch die von der ABDA präsentierte Zahl der Apotheken pro Einwohner auf der Ebene der Landkreise zeigt diesen Effekt nicht. Im Gegenteil, die dünn besiedelten Kreise, in denen die Notdienstversorgung bereits an Grenzen stößt, fallen dort sogar mit einer hohen Apothekendichte auf. Denn das sind stets Regionen mit geringer Bevölkerungsdichte.

Entscheidend ist aber nicht die Einwohnerzahl, sondern die Fläche. Selbstverständlich geht es nicht darum, die Zahl der Apotheken pro Flächeneinheit in ländlichen und städtischen Regionen zu vergleichen. Vergleiche mit anders strukturierten Regionen bringen gar nichts. Stattdessen ist eine Mindestzahl von Apotheken pro Flächeneinheit gefragt, um Notdienstregelungen und Botenfahrten nicht zu überdehnen. Vielleicht lassen sich auch noch treffendere Kennzahlen entwickeln. Doch Betrachtungen zur Versorgungssicherheit müssen immer auf Grenzwerte zielen, nicht auf Vergleiche mit irgendeinem Durchschnitt. Denn die Probleme entstehen dort, wo die etablierten Strukturen an Grenzen stoßen.