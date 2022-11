Sogar für Durchschnittsapotheken droht ein Betriebsergebnis ohne Unternehmerlohn

Diese Belastung muss vom bisherigen Betriebsergebnis abgezogen werden. Das Ergebnis von 2021 ist allerdings durch zusätzliche Einnahmen aufgrund der Corona-Sonderleistungen verzerrt und daher als Grundlage für eine Hochrechnung nicht geeignet. Stattdessen kommen die Betriebsergebnisse von 2019 oder 2020 als Ausgangswerte in Betracht, das sind etwa 148.400 Euro oder etwa 165.700 Euro. Damit ist das Betriebsergebnis für 2022 auf 113.600 bis 130.900 Euro zu schätzen.

Es läge dann im günstigeren Fall nominell in einer Größenordnung wie 2013 (126.510 Euro), aber mit einer viel geringeren Kaufkraft als damals. Für 2023 würden sich je nach Ausgangswert 83.500 bis 100.800 Euro ergeben. Für den ungünstigen Fall liegt das in der Größenordnung der Personalkosten für einen angestellten Apotheker, einschließlich Gehaltsnebenkosten. Einen Unternehmerlohn gäbe es also im ungünstigen Fall nicht mehr und auch im günstigeren Fall wäre er viel zu gering, um irgendein unternehmerisches Risiko zu decken. Dann würde sich sogar der Betrieb einer Durchschnittsapotheke nicht mehr rechnen, noch weniger einer kleineren Apotheke.