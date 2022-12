„Inflationsausgleich bei Festbeträgen einpreisen“

Das auf Kinderarzneimittel spezialisierte Pharmaunternehmen Infectopharm hat vor kurzem in einem offenen Brief an Gesundheitsminister Karl Lauterbach erklärt, es sehe sich gezwungen, die Preise über den Festpreis hinaus zu erhöhen, um weiterhin den Markt für Kinder-Antibiotikasäften bedienen zu können, ohne unwirtschaftlich zu werden. Seit Dezember fallen für alle seine Antibiotikasäfte Mehrkosten an. Zudem hatte die Firma vor „erheblichen Versorgungsengpässen bei Penicillin und Amoxicillin-Säften“, in diesem Winter gewarnt.

Phillip Zöller ist Vorsitzender der Geschäftsführung bei Infectopharm. Die Anhebung der Preise sei eine schwierige Entscheidung gewesen, sagt er: „Wir haben es uns nicht leicht gemacht.“ Letztendlich habe das Unternehmen aber nur zwei Möglichkeiten gesehen: Entweder aus dem Vertrieb auszusteigen, der immer unwirtschaftlicher werde, oder eben mit einer Preiserhöhung zu reagieren.