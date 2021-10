Kinder profitieren meist nicht von antibiotischer Therapie

Sie kennen es sicherlich aus der Praxis: Bei der Abgabe eines Antibiotikums für ihr Kind zeigt sich die Mutter besorgt: „Eigentlich will ich meinem Kind kein Antibiotikum geben, aber wenn es sein muss …“. Ergibt es Sinn, bei jedem unkomplizierten Atemwegsinfekt ein Antibiotikum zu verordnen, oder schießt man dabei mit Kanonen auf Spatzen? In der britischen Studie ARTIC PC wurde dieser Frage nachgegangen, veröffentlicht wurde die Arbeit im Fachjournal „The Lancet“ („Antibiotics for lower respiratory tract infection in children presenting in primary care in England (ARTIC PC): a double-blind, randomised, placebo-controlled trial“).