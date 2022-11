Angepasster BA.4/BA.5-Impfstoff von Moderna kann bestellt werden

Zugelassen ist der an die Omikron-Varianten BA.4/BA.5 angepasste COVID-19-Impfstoff von Moderna schon seit einer Weile. Für die Apotheken bzw. Arztpraxen ist aber bislang nur das Konkurrenzprodukt von Pfizer/Biontech bestellbar. Das wird sich ändern. In der Woche ab 28. November soll der an die Omikron-Subvarianten BA.4/BA.5 angepasste bivalente mRNA-Impfstoff Spikevax von Moderna erstmalig ausgeliefert werden. Folglich kann er in der aktuellen Bestellrunde bis kommenden Dienstag bestellt werden. Eine Höchstbestellmenge gibt es nicht. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat ihre Mitglieder darüber am gestrigen Donnerstag informiert. Sie beruft sich dabei auf Informationen aus dem BMG.