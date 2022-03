Dies betrifft zwei neue Festbetragsgruppen der Stufe 1 für Erlotinib und Gefitinib (jeweils in oralen Darreichungsformen). Außerdem wird es zwei neue Festbetragsgruppen der Stufe 2 geben. Erstens betrifft dies pegylierte koloniestimulierende Faktoren in parenteralen Darreichungsformen (Lipegfilgrastim und Pegfilgrastim) und zweitens Virustatika mit Wirkung auf Herpesviren in festen oralen Darreichungsformen. Die letztere Gruppe umfasst die Wirkstoffe Aciclovir, Brivudin, Famciclovir und Valaciclovir. Die fünfte neue Festbetragsgruppe gehört zur Stufe 3. Sie umfasst Kombinationen von Angiotensin-II-Antagonisten mit Calciumkanalblockern und Hydrochlorothiazid in oralen Darreichungsformen. Dies betrifft die Fixkombination von Olmesartan mit Amlodipin und Hydrochlorothiazid sowie die Fixkombination von Valsartan mit Amlodipin und Hydrochlorothiazid.