Dabei müssen gemäß Absatz 2 ApBetrO insbesondere Aspekte der Arzneimittelsicherheit berücksichtigt werden sowie auch Informationen zur sachgerechten Anwendung des Arzneimittels und mögliche Neben- und Wechselwirkungen, die aus dem Gebrauch folgen können. Diese Pflicht macht Apotheken einzigartig – das weiß auch Hannemann. Er formuliert seine Anerkennung folgendermaßen: „Diese Warnhinweise sind auch das Einzige, was sie von anderem Verkaufspersonal, zum Beispiel in einem Spätkauf, abhebt. So zeigen sie, dass sie studiert haben und People of Knowledge sind.“

Wäre da nicht die Beratung, es bliebe nur ein Trauerspiel. „Ansonsten gehen sie ja immer nur in den Hinterraum mit den Regalen und den Schubladen, um verschiedene Schubladen rauszuziehen und wieder reinzuschieben“, beobachtet der Autor messerscharf. „Und um dann eine andere rauszuziehen. Und wieder reinzuschieben. Und nach einer halben Ewigkeit in den Verkaufsraum zurückzukommen und zu sagen: ‚Haben wir leider nicht da. Kann ich aber bestellen.‘“ Wenn Hannemann nur wüsste, wie glücklich er sich derzeit schätzen kann, wenn sein Medikament noch bestellbar ist …