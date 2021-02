Das hat mir noch nie jemand gesagt!

In die erste ging ich, nachdem ich vom Zahnarzt gekommen war, um mir Ibu 600 und Clindamycin zu holen. Ich legte mein Rezept auf den HV-Tisch und die junge Frau dahinter nahm es an sich, tippte ein paar Mal auf der Tastatur herum und bat mich daraufhin einen Moment zu warten. Als sie wiederkam, legte sie mir beide Arzneimittel auf den Zahlteller, und alles, was sie dazu zu sagen hatte, war: „Zehn Euro, bitte!“ Ich dachte mir nur, okay, ich weiß vielleicht, wie ich die beiden Arzneimittel einnehmen muss. Was ist aber mit den Kunden, die nicht wissen, worauf sie achten müssen?