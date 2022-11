Die Coronavirus-Impfverordnung, die auch die Regeln für COVID-19-Impfungen in den Apotheken enthält, gilt noch bis Ende des Jahres. Sollte das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) sie verlängern wollen, fordert die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), sie in diesem Zuge zu entrümpeln: In einem Brief an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) schreiben die KBV-Vorstände Andreas Gassen, Stephan Hofmeister und Thomas Kriedel, um die Versorgungssituation aufrechtzuerhalten, gelte es jetzt, den bürokratischen Aufwand spürbar zu drosseln.