Impfstart in den Praxen mit Comirnaty

In den Arztpraxen sollen am dem 7. April die COVID-19-Impfungen beginnen. „Die Menge der pro Woche verfügbaren Impfstoffe, welche die wöchentliche Lieferung an die Länder übersteigt, wird ab der 14. KW gemäß Bevölkerungsanteil der Länder an die Arztpraxen ausgeliefert und dort routinemäßig verimpft“, hatten die Kanzlerin und die Länderchefs und -chefinnen am 19. März vereinbart. In der ersten Woche sollen demnach knapp eine Million Impfstoffdosen zur Verfügung stehen – sie sollen an die Hausarztpraxen gehen. Später sollen Fach- sowie Betriebsärzte und -ärztinnen dazukommen.