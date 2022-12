ABDA begrüßt Verstetigung der COVID-19-Impfungen in Apotheken

Im neuen Jahr sollen die COVID-19-Schutzimpfungen in die Regelversorgung übergehen. Der Gemeinsame Bundesausschuss hat schon einmal seine Schutzimpfungsrichtlinie entsprechend der jüngsten STIKO-Empfehlungen angepasst – nun konkretisieren Bundesgesundheitsministerium (BMG) und die Ampelfraktionen ihre Pläne. Das BMG will die sonst Ende des Jahres auslaufende Impfverordnung verlängern und an der einen und anderen Stelle anpassen. Flankierend sorgen die Fraktionen dafür, dass im Zuge des Gesetzgebungsprozesses zur Gaspreisbremse für einige Vergütungsregeln aus der Impfverordnung (Distributionskosten für Apotheken und Großhandel) Übergangsregelungen im Sozialgesetzbuch 5. Buch geschaffen werden.

Wesentliches Ziel: Es soll ausreichend Zeit sein, die nötigen Regelungen für den Übergang in die Regelversorgung zu schaffen – insbesondere müssen Ärzte und Kassen Vereinbarungen zur künftigen Vergütung der Leistung und zum weiteren Prozedere treffen. Und weil die COVID-19-Impfungen in den Apotheken verstetigt werden sollen, sind auch Deutscher Apothekerverband (DAV) und GKV-Spitzenverband dazu aufgefordert. Bis zum 7. April 2023 bleibt die Vergütung aber erst einmal unverändert in der Impfverordnung geregelt. Neu ist hingegen, dass der Bund sich aus der Finanzierung herauszieht und die Kassen nun für die Leistungen rund um die Impfung (außer dem Impfstoff selbst) aufkommen müssen.