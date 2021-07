KBV will Zertifikate-Vergütung rückwirkend absenken

Seit kurzem liegt ein Referentenentwurf einer Verordnung zur Änderung der Coronavirus-Impfverordnung aus dem Hause Spahn vor. Darin ist vorgesehen, die Vergütung der Apotheken für das nachträgliche Ausstellen digitaler COVID-19-Impfnachweise zum 8. Juli auf pauschal 6 Euro je Zertifikat zu senken. Derzeit bekommen sie 18 Euro je Zertifikat, beziehungsweise 18 plus 6 Euro, wenn sie beide Impfnachweise für eine Person in einem Rutsch digitalisieren. Auch Arztpraxen, die nachträglich die nötigen QR-Codes für Geimpfte erzeugen, die nicht in der eigenen Praxis geimpft wurden, erhalten nach der aktuellen Version der Verordnung diese Beträge. Praktisch ist das jedoch nur von untergeordneter Bedeutung, denn die meisten Praxen bieten diesen Service ohnehin nicht an.