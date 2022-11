Denn die Sondereinnahmen während der Pandemie haben zwar das durchschnittliche Betriebsergebnis der Apotheken erhöht. Allerdings ist dieses Geld hart erarbeitet – die Maskenverteilung etwa war ein politisches Manöver, das die Inhaber:innen und ihre Teams in arge Bedrängnis gebracht hat. Masken in entsprechender Qualität und Menge zu beschaffen, war allein schon eine logistische Meisterleistung, ganz davon zu schweigen, was an den HV-Tischen hierzulande los war. Keine andere Infrastruktur in Deutschland hätte diese Aufgabe in der Kürze der Zeit bewältigen können. Die Apotheken in Notzeiten vor den Karren zu spannen und hinterher den verdienten Lohn wieder einkassieren zu wollen, zeugt schlicht von mangelnder Wertschätzung. Zudem ist anzunehmen, dass das Geld oftmals gar nicht mehr abrufbar ist: Denn Investitionen, die viele getätigt haben dürften, schlagen sich erst in späteren Bilanzen als Abschreibungen nieder.