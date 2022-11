Für die Barmer Krankenkasse rechnen die Apotheken zu wenige Botendienste ab. Laut einer intensiven Analyse dieser Kasse liege die Botendienstpauschale recht konstant bei 7 Prozent, also deutlich niedriger als vom Bundesgesundheitsministerium erwartet. Na sowas, mein liebes Tagebuch, möchte die Barmer gerne viel, viel mehr Botendienste honorieren? Was würde sie sagen, wenn die Apotheken vielleicht in 15 oder noch mehr Prozent der Fälle einen Boten losschicken und der Kasse dafür jeweils 2,50 Euro in Rechnung stellen? Nun ja, so will die Barmer das wohl nicht interpretiert sehen, nein, allein die 7 Prozent sind ihr wohl schon zu viel. Die Kassenbegründung: Der Botendienst hat als Kontaktvermeidungsinstrument sein Ziel verfehlt. Mein liebes Tagebuch, welche Kontaktvermeidung? Das mag anfangs der Grund für die Honorierung der Botendienstpauschale gewesen sein. Aber als das Botendiensthonorar von 5 Euro auf 2,50 Euro gekürzt und verstetigt wurde, stand ein anderes Ziel im Vordergrund, nämlich: Die Politik wollte den Botendienst auf eine wirtschaftliche Basis stellen, um den Patientinnen und Patienten diese wichtige und schnelle Versorgungsmöglichkeit zu erhalten und dort, wo noch nicht gegeben, zur Verfügung zu stellen. Letztlich sollte er auch ein Scherflein dazu beitragen, die Präsenzapotheken zu erhalten. So sieht’s aus, liebe Barmer. Und überhaupt, mein liebes Tagebuch: Es ist schon erstaunlich, welche Mühe und Arbeit sich die Kasse mit der Auswertung der Botendienst-Abrechnungen macht, die bei dieser Kasse gerade mal 1 Million Euro im Monat betragen. Da wird pingelig und im Kleinkarierten geguckt, wo und an welchen Orten, in welcher Stadt oder auf dem Land, für welche Distanzen und für welche Altersgruppen der Patienten Botendienste abgerechnet werden – als hätte man nichts Besseres zu tun. Die Kassen sollten zufrieden sein, dass die Apotheken so verantwortungsvoll mit den Botendiensten umgehen. DAZ-Autorin Christina Grünberg meint dazu: „Die rund 12 Millionen Euro im Jahr für eine Dienstleistung, die im konkreten Einzelfall unmittelbar hilft, die Versorgung der Menschen mit Arzneimitteln zu sichern, sind doch verschwindend gering im Vergleich zu den mehr als 1,4 Milliarden Euro, die im selben Zeitraum bei einer einzelnen Kasse für Verwaltungstätigkeiten anfallen.“ So ist es.

Der neue Vorsitzende des Apothekerverbands Schleswig-Holstein, Hans-Günter Lund, zeigte sich auf der Mitgliederversammlung seines Verbands kämpferisch. Das beschlossene Lauterbachsche Spargesetz mit dem erhöhten Kassenabschlag stößt Lund äußerst sauer auf: Es sei „eine Frechheit sondergleichen“, wenn Lauterbach jetzt von irgendwelchen Effizienzreserven bei den Apotheken spreche. Viele Apotheken kämpfen in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten um das Überleben. Und daher sollte der jüngste Streik ein Zeichen setzen, was wäre, wenn die Apotheken nicht mehr da wären. Für Lund war der kleine Streik aber nur der Anfang, er kündigte weitere Aktionen an, „nicht nur Reaktion“. Lund freut sich bereits auf „schöne Ideen“ der Mitglieder „für die nächste „Eskalationsstufe“. Mein liebes Tagebuch, so ist’s recht. Bei dem kleinen Protest in nur wenigen Bundesländern darf es nicht bleiben, zumal Lauterbach ebenfalls seine nächste Stufe, ein umfangreiches Reformgesetz, angekündigt hat. Georg Zwenke, Geschäftsführer beim schleswig-holsteinischen Apothekerverband, machte zudem weitere Probleme deutlich, die auf die Apotheken zukommen, z. B. ein steigendes Inkassorisiko durch den erhöhten Herstellerabschlag. Worauf er auch hinwies: Es geht nicht nur darum neue Belastungen abzuwehren, man müsse endlich mehr Honorar fordern – und zwar mindestens zehn Prozent mehr, um die höheren Kosten aufzufangen. Und er sagte auch, dass die honorierten pharmazeutischen Dienstleistungen irgendwelche anderen Verluste nicht kompensieren könnten. Mein liebes Tagebuch, vollkommen richtig! Es wird Zeit, dass wir mit der Politik Tacheles reden und uns nicht mit Sonntagsreden und Beschwichtigungen abgeben. Wir waren lange genug die braven Buben und Mädchen – wir müssen es krachen lassen.