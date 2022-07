Was die Adexa schon länger beobachtet, könnte sich fortsetzen. So geht May davon aus, dass weitere Landapotheken „für immer verschwinden“. Und das mit gravierenden Folgen. Laut einer Studie sei in ländlichen Regionen die nächste Notdienst-Apotheke im Schnitt 14,5 km entfernt, in Extremfällen sogar 40 km. Was das für weniger mobile Kundinnen und Kunden bedeutet, kann man sich vorstellen. May weist in diesem Zusammenhang auf folgendes hin: „Versandapotheken lösen das Problem nicht, denn sie leisten schlicht keinen Notdienst.“