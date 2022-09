AVWL fordert, Honorarkürzung „ersatzlos zu streichen“

Die Proteste gegen das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz und den damit verbundenen erhöhten Kassenabschlag reißen nicht ab. Nun richtet auch der Apothekerverband Westfalen-Lippe (AVWL) gemeinsam mit seinen Mitgliedern in einem offenen Brief deutliche Worten an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Mit dem umstrittenen Gesetzesentwurf würde „die Axt“ an einen „tragenden Pfeiler der Versorgung“ – die Apotheken – gelegt. Das ist nach Meinung der AVWL umso unverständlicher, bedenkt man, dass die Politik die Leistungen der Apotheken kürzlich unter anderem dadurch bestätigt hat, dass ihnen neue Kompetenzen – die pharmazeutischen Dienstleistungen und Schutzimpfungen – übertragen wurden.