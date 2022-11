Die Studie bezog sich ausschließlich auf Frauen, die einen inaktivierten COVID-19-Impfstoff erhalten hatten. Während dieser in China und asiatischen Ländern am häufigsten verwendet wurde, wurden in Europa und den USA vornehmlich mRNA-Vakzine verimpft. Die Ergebnisse dürfen also nicht ohne weiteres auf Deutschland übertragen werden. (Inaktivierte Ganzvirusimpfstoffe sind zum Beispiel CoronaVac von Sinovac, Covilo von Sinopharm oder Covaxin von Bharat Biotech International Ltd.).