Angehörige der Gesundheitsberufe und Patient:innen sollen Fälle von starken Menstruationsblutungen weiterhin an ihre nationalen Behörden melden. Der PRAC werde diese Fälle weiter beobachten und bewerten.

Im letzten Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) zu den COVID-19-Impfstoffen in Deutschland für den Zeitraum vom 27. Dezember 2020 bis zum 30. Juni 2022 heißt es, dass die deutschen Spontanerfassungsdaten bis dahin kein Risikosignal lieferten, dass mRNA-Impfstoffe vorübergehend verstärkte Regelblutungen auslösen könnten. Das könnte auch an der Qualität der Meldungen liegen: „Bei der Mehrzahl der Verdachtsfallmeldungen an das Paul-Ehrlich-Institut fehlen wichtige klinische Angaben, z. B. Angaben zum Zyklus vor der Impfung, Informationen zu Grunderkrankungen und Differenzialdiagnosen, sodass aus den Meldungen nicht abgeleitet werden kann, ob die berichteten Menstruationsstörungen auf die Impfung zurückzuführen sind oder nicht“, erklärt das PEI.

Relativ sicher war sich der PRAC hingegen bereits im Juni dieses Jahres, dass das Ausbleiben der Regelblutung in keinem Zusammenhang mit mRNA-Impfstoffen gegen Corona steht. Für einen kausalen Zusammenhang – zwischen den COVID-19-Impfstoffen Comirnaty und Spikevax und Amenorrhoe – gebe es keine ausreichenden Beweise, hieß es.