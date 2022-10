Das Solanimycin sei dabei wahrscheinlich „ein Antimykotikum, von dem wir glauben, dass es pilzliche Konkurrenten abtöten soll, was den Bakterien sehr nutzen kann“, zitiert etwa Bild der Wissenschaft Monson. Die Wissenschaftler untersuchten dabei alle beteiligten Gene, die zur Synthese des Makromoleküls, das kein Peptid ist, beitragen – den sogenannten sol-Gencluster. Bei Vergleichen mit bekannten Gensequenzen aus Datenbanken fanden die Forscher dabei, dass dieser Gencluster in leicht unterschiedlichen Varianten nicht nur in mit D. solani verwandten anderen Vertretern der Gattung Dickey vorkommt, sondern auch in anderen mit Pflanzen und deren Krankheiten assoziierten Gattungen. Dabei produzieren alle das Pilzgift nur unter besonderen Bedingungen und eher sparsam.