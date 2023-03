Was noch nicht bekannt war, war der genaue Wirkmechanismus des Albicidins. Die Forscher um Süssmuth haben diesen nun in Zusammenarbeit mit Forschern um Dr. Dmitry Ghilarov am John Innes Centre in Norwich (Großbritannien) und um Professor Jonathan Heddle an der Jagiellonen-Universität Krakau (Polen) aufklären können. Ihre Ergebnisse veröffentlichten sie jetzt im Fachmagazin Nature Catalysis.