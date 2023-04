Naturstoffe – „Bodenschätze“ als neue Waffen gegen Viren

Bis aus den Naturstoffen allerdings neue Therapeutika werden können, könne noch einige Zeit vergehen, meint der Wissenschaftler. „Bei den Persicamidinen arbeiten wir aktuell an der Aufklärung der Biosynthese. Parallel wollen wir versuchen, die Substanzklasse mittels Total- oder Semisynthese zugänglich zu machen und neue Derivate mit möglicherweise verbesserter Aktivität zu generieren. Zu den Thiamyxinen konnten wir gemeinsam mit unseren Partnern bereits eine Totalsynthese durchführen. Entsprechend generierte Derivate werden von uns aktuell getestet und charakterisiert. In beiden Fällen stehen wir also noch ganz am Anfang, was die Entwicklung zu potenziellen Medikamenten angeht. Bevor ein Wirkstoff überhaupt in klinischen Phasen am Menschen getestet werden kann, muss noch eine Vielzahl an Untersuchungen und gegebenenfalls Anpassungen durchgeführt werden. Dieser Prozess dauert in der Regel mehrere Jahre“, sagt Müller.