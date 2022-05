Zu letzteren gehört Mycobacterium abscessus. Das in verschmutztem Wasser und Erde vorkommende Bakterium verursacht verschiedene Erkrankungen als sogenannte atypische Mykobacteriose – in der Regel aber nur bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem oder Vorerkrankungen. Es verursacht so etwa Entzündungen der Lunge, der Haut, des Zentralen Nervensystems, der Augen oder auch Mittelohrentzündungen. In den vergangenen Jahren hat es eine deutliche Zunahme von mitunter schweren Infektionen der Lungen, besonders bei Mukoviszidose-Patienten gegeben. Aber auch Betroffene von COPD oder anderen chronischen Lungenerkrankungen infizieren sich zunehmend, wobei es wohl eine Übertragung von Mensch zu Mensch etwa in Lungenkliniken und anderen Einrichtungen gab und gibt.