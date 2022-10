An der Weiterentwicklung der Antibiotika sind die Schweizer nicht weiter beteiligt. „Es sind Entwicklungen in Richtung klinischer Studien und Markteintritt auf dem Weg für die Familie der Daro- und Dynobactine. Dies ist in den Händen einer Firma in den USA und es gibt meines Wissens noch weitere Firmen weltweit, die unabhängig von uns auf diesen Substanzklassen aktiv geworden sind. Meine Forschungsgruppe bleibt weiterhin in der Grundlagenforschung tätig“, erklärt Hiller.