Die Forscher veränderten mit verschiedenen Methoden dabei insbesondere die Struktur von Chlorotonil A so, dass die funktionelle gem-Dichloro-1,3-dion-Gruppe erhalten blieb, aber neue polare Gruppen an das Ringsystem angefügt wurden. Das erhöhte die Löslichkeit insbesondere in polaren Lösungsmitteln wie Wasser. Die erhaltenen Derivate testeten die Forscher dann zunächst in vitro auf ihre Aktivität gegen Plasmodium falciparum, S. aureus und verschiedene andere gramnegative Bakterien. Bei ihren Versuchen nahmen die Forscher auch das natürliche Derivat von Chlorotonil A, Chlorotonil B, als Ausgangspunkt. In diesem ist die funktionelle Gruppe um ein Chloratom ärmer und außerdem eine Alkoholgruppe (-OH) daran vorhanden – wirksam gegen den Malariaerreger und S. aureus ist aber auch dieses Molekül.