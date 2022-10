Das stärkste Wachstum unter den Top 10 verzeichnete das Möbelhaus Ikea.com, das seinen E-Commerce-Umsatz in Deutschland mit einem Plus von 102,9 Prozent mehr als verdoppelte. Ein beachtliches Wachstum legte mit 60,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr auch der Arzneimittelversender Docmorris.de hin. Der zur Schweizer Zur Rose Group gehörende Arzneimittellieferant war damit der einzige Vertreter seiner Branche in dieser Spitzengruppe.

Der Wettbewerber ShopApotheke.com belegte mit einem Umsatz von 518 Millionen Euro – ein Plus von 0,5 Prozent gegenüber 2020 – Rang 20 unter den umsatzstärksten Onlineshops in Deutschland. Auf hinteren Rängen folgten Medikamente-per-Klick.de mit einem Zuwachs von 5,9 Prozent auf 180 Millionen Euro und Apodiscounter.de, die um 19,7 Prozent auf 132,2 Millionen Euro wuchsen. Die Parfümeriekette Douglas.de legte um 15,1 Prozent auf 488,6 Millionen Euro zu. Insgesamt stand das Produktsegment Drogerie und Gesundheit nach der Analyse für 8 Prozent der Umsätze von Onlineshops, die sich an Endkunden (B2C) richten.