Die Kassen müssen sparen und diese Last muss auf alle Schultern verteilt werden. So lautet das Mantra des Bundesgesundheitsministers, um unter anderem den erhöhten Kassenabschlag für die Apotheken zu rechtfertigen. Um aufzuzeigen, an wie vielen Stellen die Apotheken die Kassen bereits entlasten und ihnen Geld einsparen, hat die Freie Apothekerschaft eine Liste von Leistungen erstellt, die in Apotheken seit Jahren unentgeltlich erbracht werden und so für massive Einsparungen bei den Kassen sorgen.