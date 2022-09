Zwei Stunden waren am heutigen Mittwochnachmittag für die öffentliche Anhörung zum Entwurf für das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz angesetzt. Das Prozedere dieser Anhörungen ist stets gleich: Jede Fraktion hat entsprechend ihrer Stärke im Parlament eine bestimmte Minutenzahl für Fragen an die geladenen Sachverständigen. Die Fragen kommen nicht aus heiterem Himmel, sondern sind in der Regel zuvor abgestimmt.

Es ging um die Kassenreserven, Beiträge für Arbeitslosengeld-II-Empfangende, die Neupatientenregelung, das Preismoratorium, die neue AMNOG-Regelungen und viel mehr. Tino Sorge, gesundheitspolitischer Sprecher der Unionsfraktion, wandte sich in der zweiten Fragerunde auch an die ABDA – vertreten durch ihren Hauptgeschäftsführer Sebastian Schmitz. Welche Auswirkungen erwarte die ABDA auf die flächendeckende Versorgung durch die geplante zweijährige Anhebung des Kassenabschlags? Schmitz erklärte, die Belastung der Apotheken mit jeweils 120 Millionen Euro im Jahr, werde sich unmittelbar auf das Betriebsergebnis niederschlagen. Die Maßnahme sei „der Höhe und dem Grunde nach nicht angemessen und nicht sachgerecht“. Schmitz verwies dazu auf drei Punkte: Apotheken seien nicht die Kostentreiber im System, das sehe man am abnehmenden Anteil der Apotheken an den Gesamtausgaben der GKV. Die derzeit 1,9 Prozent seien der niedrigste Stand seit langem. Zudem sei die Apothekenvergütung seit Jahren nicht angepasst worden – 2013 wurde das Fixum das letzte Mal leicht erhöht. Daraus folge ein großer Nachholbedarf – und zwar nach oben und nicht nach unten. Während sich von 2004 bis heute die GKV-Gesamtausgaben verdoppelt hätten und die Inflationsrate um 36 Prozent gestiegen sei, hinke die Apothekenvergütung mit 21 Prozent hinterher. Hinzu kommen die weiteren Kostensteigerungen durch Inflation, neue Tarifabschlüsse, Energiekosten. Werde nun noch der höhere Apothekenabschlag obendrauf gesetzt, müsse man davon ausgehen, dass im nächsten Jahr mehr Apotheken schließen müssten. All dies sei auch ein schlechtes Signal für den Nachwuchs, den die Apotheken dringend brauchen. „Deshalb bitten wir dringend darum, von dieser Abschlagserhöhung Abstand zu nehmen“, so Schmitz.