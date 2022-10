Wenn am 19. Oktober in einigen Teilen der Republik die Apotheken nachmittags aus Protest schließen, wird der Gesundheitsausschuss das letzte Mal das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz beraten. Die Fachpolitiker:innen werden die Beschlussempfehlung für die abschließende Lesung im Bundestag zurechtzurren. Wie erwartet, wird der Gesetzentwurf das Parlament nicht so verlassen, wie er hineingekommen ist – auch wenn sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) dies erhofft haben mag. An einigen Stellen wird lediglich rechtssystematisch und redaktionell nachgeschliffen – an anderen wird es aber auch inhaltliche Änderungen oder zumindest Präzisierungen geben. So viel ist den zehn der DAZ bislang vorliegenden Formulierungshilfen für Änderungsanträge bereits zu entnehmen.